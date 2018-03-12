البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

رئاسة فلسطين تعقب على أنباء افتتاح واشنطن سفارتها في القدس

رئاسة فلسطين تعقب على أنباء افتتاح واشنطن سفارتها في القدس
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

عقّبت الرئاسة الفلسطينية على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس في شهر مايو المقبل، قائلة إن أي خطوة أحادية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد.

العالم - فلسطين

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية، ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة.

وأضاف أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، والمستند إلى الشرعية الدولية، هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وختم الناطق الرسمي بالقول، "إن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

عريقات: القرار الأمريكي إمعان في تدمير خيار الدولتين 

من جهته، عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على خطوة واشنطن قائلا "إن قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".

وتابع أن هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية تؤكد أنها "قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".

وفي وقت سابق، الجمعة، رجح مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، في حديث لـ"رويترز"، أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس أبوابها في مايو المقبل.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، وهي 14 مايو/أيار.

المصدر: وفا + وكالات

روابط ذات صلة

"باتريوت أميركية" تشارك بمناورة جنوبي فلسطين المحتلة

سفارة فلسطين توضح ملابسات أزمة الفلسطينيين العالقين في القاهرة

كأس العالم يحط في فلسطين لمدة 3 أيام

لقاء لدعم ايران وفلسطين والمقاومة في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

الأکثر مشاهدة