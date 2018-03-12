قذائف المسلحين تقصف منزل أمل عرفة... وهذا ما جرى لها!

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة من خلال منشور لها على حسابها الخاص على فيسبوك عن وقوع قذيفة هاون على منزل عائلتها في العاصمة السورية دمشق، وقد أصيبت شقيقتها، إلاّ أنّها وعائلتها نجوا من الموت جرّاء هذه القذيفة.

وقد طمأنت أمل متابعيها، وكتبت: "تصاوبت اختي الكبيرة بشظايا زجاج بيتا اللي وقع اختي الكبيرة و بنتا الف سلامة عليكون".

وأضافت قائلة: "( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)، الله يحمي الجميع ياااارب، وبعدين مع كل شي بقا".

يذكر أن أمل تستعد حالياً لبطولة الفيلم السينمائي "عزف منفرد"، من تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، حيث تؤدي أمل في الفيلم شخصية عازفة كمان.

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