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عريقات: القرار الأمريكي بنقل السفارة مخالف للقانون الدولي

عريقات: القرار الأمريكي بنقل السفارة مخالف للقانون الدولي
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تعقيبا على قرار الإدارة الأميركية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في منتصف شهر أيار/مايو القادم، مضيفا أنه قرار مخالف للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

العالم - فلسطين

وجاء في بيان لعريقات وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن "قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة، يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".

وأضاف عريقات أن هذه الخطوة، تعتبر "إمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".

وأكد عريقات على أن "الإدارة الأمريكية قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات، قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".

وكانت أنباء ترددت عن اعتزام واشنطن افتتاح سفارتها في القدس في مايو/أيار المقبل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، والاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".

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