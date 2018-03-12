عريقات: القرار الأمريكي بنقل السفارة مخالف للقانون الدولي

العالم - فلسطين

وجاء في بيان لعريقات وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن "قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة، يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".

وأضاف عريقات أن هذه الخطوة، تعتبر "إمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".

وأكد عريقات على أن "الإدارة الأمريكية قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات، قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".

وكانت أنباء ترددت عن اعتزام واشنطن افتتاح سفارتها في القدس في مايو/أيار المقبل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، والاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".