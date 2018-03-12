مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في جبهتي نجران وعسير

وأكد مصدر عسكري أن قوة الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب ومعسكر الجربة وفي تبتي الخزان والقناصين بقطاع عسير محققةً إصابات دقيقة.

وأضاف المصدر عن استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية مرتزقة الجيش السعودي في الجمارك وقبالة منفذ الخضراء بقطاع نجران، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكانت صاروخية الجيش واللجان اليمنية قد استهدفت أمس الخميس، بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر رجلا بنجران وحققت إصابات دقيقة في صفوفهم.