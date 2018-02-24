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بدء فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية

بدء فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

بدات يوم امس الجمعة فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية بالتعاون مع ادارة المدينة والمتحف التاريخي فيها.

العالم - إيران

وافتتح السفير الايراني محمد حسن فدائي فرد مراسم بدء انشطة الاسبوع الثقافي الايراني وقال في جانب من كلمة له، ان الفن يعتبر افضل وسيلة لتبادل الاراء بين الشعوب والتفهم المتبادل بين الثقافات.

واضاف، ان ايران واسبانيا بتاريخهما وحضارتهما العريقة تعتبران مهد المعرفة والفن وكان لهما في تاريخ الحضارة والثقافة والفن في العالم دور مؤثر وخالد.

واشار الى انه وبعد انتصار الثورة الاسلامية تنامت فروع الفن المختلفة بصورة لافتة على اساس التعاليم الاسلامية

وقال، ان السينما الايرانية على سبيل المثال، كسينما مرتكزة على المبادئ الاخلاقية وداعمة لاركان الاسرة وسلامة المجتمع تمكنت من ان تتبوا مكانة راقية على الصعيد الدولي وقد احرزت جوائز كثيرة منها الاوسكار.

من جانبه صرح غراسيا فرناندز ممثل الحكومة المركزية في مقاطعة الاندلس بان التاثير الثقافي المشترك في التراث التاريخي بين ايران واسبانيا سيكون المحور الاساس لهذا الاسبوع الثقافي والذي سيوظف لتقريب الاسبان من حقائق ايران.
 

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