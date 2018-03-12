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قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون ترامب قريبا

قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون ترامب قريبا
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولان أميركيان إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج الفارسي.

العالم - السعودية

وقال مسؤول أميركي كبير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود التسوية في الشرق الأوسط وإيران.

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تريد تقييد سيادتها.

وتتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بحلول فصل الصيف.

وقال المسؤول الأميركي الثاني "نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الاستراتيجية الأخرى مثل إيران".

وتستضيف قطر قوات أميركية ودولية في قاعدة العديد الجوية التي تضم مركز العمليات الجوية المشتركة. وينسق المركز بيانات ومعلومات المخابرات من الأقمار الاصطناعية والطائرات دون طيار وأجهزة الرادار والطائرات الأميركية التي تحلق فوق البؤر الساخنة بالشرق الأوسط.

المصدر : رويترز 

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