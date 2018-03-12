ما العلاقة بين المشروبات الغازية والسرطان؟ العلماء يجيبون..

العالم - منوعات

نشرت محطة "ناين نيوز" الأسترالية دراسة أجرتها جامعة ملبورن، حيث عاينت 3 آلاف حالة، ووجدت علاقة بين تناول مشروب غازي يوميا واحتمالية الإصابة بالسرطان.

من المتعارف عليه أن المشروبات الغازية تساهم في السمنة، التي قد تؤدي بدورها إلى الإصابة بالسرطان، لكن هذه الدراسة وجدت أن دور المشروبات في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان غير متعلق بالسمنة، كما أظهرت الدراسة أن المشروبات الغازية قليلة السكر، مثل "كوكاكولا لايت" أو "بيبسي دايت"، لم تظهر نفس الأعراض للإصابة بالسرطان.

وبدراسة حالات المصابين بسرطان الصدر والكبد والبروستات في فترتين خلال التسعينات والألفية الجديدة، توصلت الدراسة إلى علاقة مباشرة بين تناول المشروبات الغازية وهذه الأنواع من السرطان، ورجح بروفيسور أشرف على الدراسة، أن يكون للتركيبة السكرية في المشروبات تأثير على الإصابة بالمرض.

المصدر: وكالات

216-2