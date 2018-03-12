سيلفي يكلف صاحبه 4.4 ملايين دولار الأغلى في التاريخ.. من سجّله؟

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كان مايكل روهانا البالغ من العمر 24 عاما، يحضر حفلة "أزياء عيد الميلاد القبيحة" في المعهد يوم 21 من شهر ديسمبر 2017، وقرر الذهاب إلى المعرض الخاص بالمتحف الذي عرضت فيه تماثيل محاربي التيراكوتا، ووفقا للوكالة الصينية، نقلا عن "إف بي أي"، "فقد استخدم الشاب هاتفا خلويا كمصباح كهربائي ونظر في مختلف المعروضات التي عرضت في صالة العرض المغلقة في ذلك الوقت، ثم صعد إلى منصة تدعم أحد التماثيل والتقط صورة سيلفي معه".

اعترف الشاب بأنه وضع يده على اليد اليسرى للتمثال، ويبدو أنه كسر شيئا ما من يد الفارس اليسرى ووضعه في جيبه، ثم غادر، الأمر الذي دفع مركز "الترويج للتراث الثقافي" في شنشي، الذي نظّم إعارة 10 من التماثيل للمعهد، إلى إدانة الشاب واتهامه بالسرقة.

المصدر: وكالات

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