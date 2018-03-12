فياريال يوقف البرتغالي سيميدو المتهم بمحاولة قتل

رياضة - AFP

وكتب نادي "الغواصة الصفراء" في بيان "عبر فياريال عن ذعره من الجرائم المتهم فيها اللاعب روبن سيميدو". وتابع "دائما مع احترام قرينة البراءة، قرر النادي وقف عمل وراتب اللاعب حتى القرار النهائي للاجراءات التأديبية" التي فتحت الثلاثاء داخليا بحق اللاعب.

أوقف سيميدو صباح الثلاثاء في منزله، واستمع اليه الخميس من قبل قاضية في ليريا بالقرب من فالنسيا (شرق)، التي طلبت احتجازه. ويتهم اللاعب البالغ 23 عاما بمحاولة قتل، الاعتداء، التهديد، خطف، حيازة أسلحة غير قانونية والسرقة بالعنف.

وبحسب الصحف الاسبانية، اتهم شخص سيميدو بـ"التقييد، الضرب والخطف" في منزل اللاعب في بيتيرا بالقرب من فالنسيا.

وأوقف اللاعب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في قضية أخرى، بتهمة التهديد اثر مشاجرة في علبة ليلية، وهو ينتظر المحاكمة في هذه القضية.

ووصل اللاعب الى فياريال من في اب/اغسطس من سبورتنغ البرتغالي. ولم يلعب سوى اربع مباريات في الدوري بسبب الاصابات، آخرها ضد برشلونة (صفر-2) مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي. ومن دونه، ودع النادي الخميس الدوري الاوروبي أمام ليون الفرنسي في دور الـ32.

