بالصورة.. ماذا كشفت سيول الامطار قرب مقام النبي ابراهيم ببابل؟

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة، أن شرطة حماية الآثار عثرت على 75 قطعة أثرية متنوعة جرفتها سيول الأمطار من تل الزقورة جنوبي المحافظة.

وقال مدير الشرطة العميد أمجد العوادي في بيان بحسب السومرية نيوز: إن "عناصر حماية المواقع الاثرية وبالتنسيق مع دائرة آثار بابل، عثروا على 75 قطعة أثرية في مواقع مختلفة"، مبينا ان "العدد الأكثر منها عثر عليه في آثار بوروسيبا بالقرب من مقام النبي ابراهيم (عليه السلام) وهي عبارة عن قطع معدنية وأواني فخارية ورُقُماً طينية كانت قد جرفتها سيول الامطار الغزيرة الاسبوع الماضي" .

وأوضح أن "جميع القطع سلمت الى دائرة الآثار وهي الجهة المختصة والمعنية بالمواد"، لافتاً الى أن "هطول الأمطار في السنوات السابقة تسبب في اكتشاف العديد من القطع الاثرية وبشكل مستمر".



يذكر ان البلاد شهدت خلال الفترة السابقة تساقط امطار في مناطق متفرقة منها، ادت الى غرق عدد كبير من الشوارع وتعطيل الدوام الرسمي ببعض المحافظات.

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