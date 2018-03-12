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الدوري الاوروبي

ريال مدريد يكتسح برشلونة 101-74

ريال مدريد يكتسح برشلونة 101-74
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

حسم ريال مدريد الاسباني مواجهة الكلاسيكو ضد مواطنه وغريمه التقليدي برشلونة بفوز عريض 101-74 في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاوروبي لكرة السلة.

رياضة - العالم

وبرز الأداء الجماعي في صفوف الملكي حيث تمكن جميع لاعبيه من التسجيل كما تجاوز سبعة منهم حاجز العشر نقاط.
الفوز هو الأول لريال بعد هزيمتين متتاليتين، فرفع رصيده إلى 37 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع، فيما تراجع برشلونة الذي مني بهزيمته الرابعة تواليا، تراجع إلى المركز الرابع عشر وله 30 نقطة.

وفي مباراة ثانية عزز خيمكي الروسي حظوظه في التأهل إلى الأدوار الاقصائية، بفوزه الثمين على ضيفه باناثينايكوس اليوناني 87-61.
وحسم خيمكي النتيجة في الربعين الأولين، حيث تقدم بفارق 15 نقطة في نهاية الشوط الأول ثم عزز الفارق مع صافرة النهاية ليصل إلى 17 نقطة. وهو الفوز الثالث تواليا لخيمكي فرفع رصيده إلى 37 نقطة لينتزع المركز السادس بفارق المعدل التهديفي من باناثينايكوس الذي بات سابعا.
 

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