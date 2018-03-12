تظاهرات ومواكب تشييع رمزية لشهداء حرية البحرين+صور

العالم - البحرين

في بلدتي أبوصيبع والشاخورة، انطلق موكب التشييع الرمزي وتقدمته صور الشهداء، وسط هتافات الغضب التي دعت إلى القصاص من دماء الشهداء والتمسك بحق المقاومة المشروعة، كما رُفعت هتافات الثورة الأصيلة الداعية إلى إسقاط النظام الخليفي.

ونظم الأهالي مواكب تشييع مماثلة في بلدات شهركان، السهلة الجنوبية، المصلى وإسكان جدحفص، المقشع، كرانة، سار، والبلاد القديم.

وبالتوازي مع التظاهرات العزائية، شهدت محاور عديدة من البلاد سلسلة من العمليات الميدانية تنديدا بالجريمة، ونفذت مجموعات شبابية اشتباكات شديدة مع القوات الخليفية التي تربصت للمتظاهرين، ومنها المواجهات التي شهدتها بلدة البلاد القديم، كرزكان، توبلي، بوري، عالي، العكر التي اندلعت فيها الاشتباكات بعد قمع القوات للمتظاهرين ، وبلدة الدراز التي شوهدت فيها مركبات عسكرية وهي تندلع بالنيران بعد اشتباكات حامية مع المتظاهرين المحتجين.

المصدر : البحرين اليوم

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