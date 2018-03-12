بالصور: عالم فلك يلتقط صورة فريدة لانفجار نجم يبعد 80 مليون سنة ضوئية

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ووفقا للتقرير الذي نشرعلى موقع "ديلي ميل" البريطاني، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط مثل هذه الصورة، إذ لم يتمكن أحد من قبل التقاط الضوء الناتج مباشرة من الانفجار، حيث تنفجر النجوم عشوائيا في السماء، وكان العلماء يرصدون دائما النجوم بعد فترة طويلة من الانفجار الأول.

وتوفر البيانات الجديدة أدلة هامة على البنية المادية للنجم قبل زواله الأخير وطبيعة الانفجار نفسه، وأطلق على الحدث اسم SN 2016gkg.

وهذه الصورة التقطها عالم الفلك الأرجنتيني عن طريق الصدفة، إذ كان يقوم بأخذ سلسلة من الصور للمجرة الحلزونية، وأثناء فحص الصور لاحظ أن هناك نقطة من الضوء سرعان ما اشتعلت، بعدها اتصل بمجموعة دولية من علماء الفلك للمساعدة في إجراء ملاحظات إضافية عن هذا الأمر، وكشفت سلسلة من الدراسات اللاحقة المزيد عن نوع النجم الذي انفجر وطبيعة الانفجار.

ويقدر الفريق أن الكتلة الأولية للنجم كانت حوالي 20 أضعاف كتلة الشمس، ويشيرون إلى أنها فقدت معظم كتلتها إلى نجم مصاحب وتقلصت إلى حوالي خمس كتل شمسية قبل الانفجار.

المصدر: وكالات

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