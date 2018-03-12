بالفيديو؛القوة الضاربة لجيش سوريا إلى الغوطة الشرقية

العالم - سوريا

تواصل القوة الضاربة في الجيش السوري - قوات النمر - التحضيرات للانتقال إلى جبهة الغوطة الشرقية لدمشق لبدء عملية عسكرية وتحريرها من المجموعات الارهابية.

ويُظهر مقطع فيديو سجله مراسل وكالة أنباء "فان" الروسية رتلاً لآليات قوات النمر بالقرب من مدينة حرستا في محافظة ريف دمشق.

وأفاد المراسل بأن وحدات الجيش العربي السوري وطيرانه تقوم بقصف مواقع المجموعات الإرهابية في المنطقة تمهيدا لبدء عملية عسكرية على الأرض.

وكانت الصفحة الرسمية للعمليات العسكرية في قوات النمر على الفيسبوك نشرت صورة من قلب الغوطة الشرقية تحمل توقيع استخبارات النمر، في اشارة إلى المهمة القادمة للقوات هناك.

وتصنف قوات النمر من القوات الاقتحامية والتي توكل اليها مهمات الاقتحام كرأس حربة في المعارك التي يخوضها الجيش السوري.

المصدر : سبوتنك

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