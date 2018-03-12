فيرداسكو وشفارتزمان يبلغان المربع الذهبي

رياضة - العالم

واحتاج فرداسكو إلى 86 دقيقة فقط من اجل الاطاحة بالمصنف الثاني في البطولة بمجموعتين دون مقابل تفاصيلها 6-4 و 6-0.

وسيلتقي فيرداسكو في المربع الذهبي مع الايطالي فابيو فونيني الذي حول تخلفه أمام السلوفاكي ألياز بيديني إلى الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7 و 6-3 و 6-1.

من جهة أخرى تابع الارجنتيني دييغو شفارتزمان تقدمه بالبطولة البرازيلية وبلغ المربع الذهبي بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس بمجموعتين دون رد.

وفاز شفارتزمان بالمجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة ثم تابع أفضليته وحسم المجموعة الثانية بسهولة أيضا بستة أشواط لأربعة.

سيلعب شفارتزمان الباحث عن لقبه الثاني في مسيرته الاحترافية، سيلعب في دور الأربعة مع التشيلي نيوكولاس خاري الفائز بدوره على الاوروغوياني بابلو كويفاس بمجموعتين للاشئ (7-5 و 6-3).