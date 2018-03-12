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القائمة النهائية لمرشحي رئاسة مصر.. ما هو رمز السيسي الانتخابي؟

القائمة النهائية لمرشحي رئاسة مصر.. ما هو رمز السيسي الانتخابي؟
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، الجمعة، قراراً بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العالممصر

وتضمنت القائمة المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى محمد، وشهرته موسى مصطفى موسى.

ووفق المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على اختيار رمز "النجمة" للمرشح السيسي ورمز "الطائرة" للمرشح موسى.

وتضمن القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة نشره في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتَي «الأهرام» و«الأخبار».

ومن المقرر أن تستمر الحملة الدعائية للمرشحين لمدة 28 يوماً، وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة العليا للانتخابات. وتبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لمصلحة السيسي، الذي يسعى لفترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات، في مواجهة موسى، الذي كان قد أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي.

وعقدت الحملة الرسمية للرئيس السيسي (المرشح) مؤتمراً تنظيمياً ضم عدداً كبيراً من القوى السياسية والشعبية المختلفة. ووفقاً لبيان رسمي لحملة السيسي، أمس، فإن المؤتمر تناول الأدوات التنظيمية للتنسيق بين كل الجهود التي قامت بها الأحزاب والقوى السياسية والحملات الشعبية الداعمة والمؤيدة لترشح السيسي... وقد أعلنت جميع تلك القوى عن استعدادها الكامل للتنسيق والتعاون فيما بينها تحت مظلة الحملة الرسمية.

وأعلنت الحملة الرسمية للسيسي عن ترحيبها بكل الجهود السياسية والشعبية المبذولة على الأرض لدعم وتأييد المرشح، ولخلق حالة إيجابية تهيّئ لمشاركة شعبية واسعة. معربة أنها تتسع لجميع الأطياف السياسية والقوى الشعبية أياً كان شكلها، والتي تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية وتوجِد حالة من الاصطفاف الوطني البنّاء الذي يواجه دعاوى الإحباط والسلبية.

بينما أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمي للمرشح الرئاسي موسى، أمس، أن برنامج مرشحه يتمثل في تفعيل مبدأ الرأسمالية الوطنية، وضرورة استعادة الدولة لأدوارها الأساسية.
وتجري عملية التصويت في الانتخابات على مدار 3 أيام بالنسبة إلى المصريين في الداخل تبدأ في 26 مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.

المصدر: وكالات

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