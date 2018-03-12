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الدوري الامريكي لكرة السلة

"الملك" جيمس يقود كافالييرز لإستعادة توازنه

السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

سجل ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 11 هذا الموسم ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 112-89 على ممفيس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

رياضة - Reuters

وأحرز جيمس 18 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة في مباراة رد فيها كافاليرز اعتباره بعد خسارته 110-103 أمام واشنطن يوم الخميس مما وضع حدا لسلسلة من أربعة انتصارات. وفي أول لقاء بعد التوقف لخوض مباراة كل النجوم تعرض ممفيس للهزيمة الثامنة على التوالي رغم أنه بدأ بشكل جيد وتقدم 27-20 في الربع الأول.


وحقق هيوستن روكتس الانتصار 11 على التوالي بتفوقه 120-102 على مينيسوتا تيمبروولفز. وسجل كلينت كابيلا 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بينما سجل زميله جيمس هاردن 31 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة خلال انتصار هيوستن.

وفي مباراة أخرى سجل أنطوني ديفيز 45 نقطة ليقود نيو أورليانز لفوز مثير 124-123 على ميامي بعد وقت إضافي.
 

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