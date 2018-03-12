قضت محكمة بريطانية، بعقوبة السجن مدى الحياة بحق منير محمد والمقيم في ديربي بانجلترا بتهمة التخطيط لشن هجوم في بريطانيا بعبوة ناسفة منزلية الصنع.

وقضت محكمة اولد بايلي الجنائية في لندن أيضاً بعقوبة السجن 12 عاماً ضد رويدا الحسن وتعمل صيدلانية، تعرفت على محمد عبر موقع الكتروني للتعارف بين المسلمين.



وكان المدان من أصول سودانية طلب اللجوء في بريطانيا وقدم نفسه للتحرك "ذئباً منفرداً" في رسالة بعث بها عبر شبكة الفيسبوك الاجتماعية إلى مسؤولي تنظيم "داعش".

وأكد القاضي مايكل توبولسكي أن "محمد كان يعد لتفجير عبوة ناسفة ربما تشمل غاز الريسين السام لسقوط العديد من القتلى".



وأكد النائب العام سوي هيمينغ خلال المحاكمة أن "المدان تواصل مع الحسن عبر موقع الكتروني للتعارف بين المسلمين لتشاركه الإعداد لشن الهجوم بسبب معرفتها بالكيمياء"، مبينا ان "الاثنين تحدثا عبر الانترنت عن أمور يومية وقضايا مرتبطة بتنظيم داعش".

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