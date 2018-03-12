هل تطرح أبل نسخة ذهبية من أيفون X أم ستوقف إنتاجه؟

العالم – العالم الرقمي

خلال الفترة الأخيرة ومع إعلان النتائج المالية للربع الأخير، أوضح المدير المالي لأبل "لوكا مايسترى" أن الشركة تتخذ خطوات لتقليل الكمية التي تنتجها من ايفون X الجديد، بسبب ضعف الإقبال على شراء الهاتف المتاح بسعر يبدأ من 1000 دولار، وهذا مدفوع بعدة عوامل، بما في ذلك المنافسة الشديدة مع غيره من الهواتف الذكية الرائدة، وانتظار المستخدمين للهاتف الجديد المقرر طرحه في خريف هذا العام.

وهذه العلامات تشير إلى أن الشركة لن تطرح نسخة ذهبية من هاتف ايفون X التابع لها، خاصة وأن هناك شائعات تقول أن أبل ستوقف إنتاج نسخة X بشكل كامل بمجرد طرح هواتف ذكية أخرى جديدة خلال العام الجاري.

المصدر: اليوم السابع

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