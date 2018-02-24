موسكو تعترض على ادانة ايران بشأن اليمن بالامم المتحدة

العالم - ايران

وقالت المصادر نفسها ان موسكو رفضت المفاوضات حول هذه الوثيقة، وستجرى مشاورات جديدة خلال نهاية الاسبوع الجاري.

ويدعو النص الى اتخاذ "اجراءات اضافية" ضد ايران بالتحديد.

ويفترض ان يجري مجلس الامن الدولي الاثنين تصويته السنوي على تجديد الحظر على اليمن. وبهذه المناسبة تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لادانة طهران ومعاقبتها بعد اطلاق صواريخ على السعودية في 2017.

ولم يتمكن التقرير الذي اعده خبراء للامم المتحدة من تحديد المسؤولين او القنوات التي سمحت لحركة انصار الله اليمنية بالحصول على هذه الصواريخ.

وترى روسيا، ان التقرير لم يقدم اي دليل على تورط مباشر للسلطات الايرانية. وهي ترى ان قطع الصواريخ التي عرضتها مؤخرا الولايات المتحدة لا تشكل دليلا على دور مباشر لايران في نقل اسلحة الى اليمن في انتهاك للحظر.

وفندت ايران بشدة ارسال اي اسلحة الى حركة انصار الله اليمنية.

المصدر : فرانس برس

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