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دبلوماسي إيراني..

محور المقاومة منع تحقق المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

محور المقاومة منع تحقق المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد سفير إيران السابق في لبنان وسوريا أن محور المقاومة منع تحقق المشروع الصهيوأميركي في المنطقة وتحدى أميركا.

العالم ـ إيران

ووصف محمدرضا رؤوف شيباني طرح مشروع حظر حركة النجباء في الكونغرس الأميركي بأنه دليل على غضب أميركا من محور المقاومة.

وأعرب رؤوف شيباني عن تهانيه للأمين العام لحركة النجباء بمناسبة الانتصارات التي تحققت في العراق وسوريا، مشيراً إلى مشروع الكونغرس الأميركي ضد حركة النجباء، قائلا: إن أميركا شكلت رؤية متطرفة من خلال وضع فصائل المقاومة الإسلامية تحت لائحة الإرهاب، فالسبب وراء ذلك أن محور المقاومة – من ضمنه النجباء- منع تحقق المشروع الصهيوأميركي في المنطقة وتحدي أميركا.

وأوضح أن: هذه الإجراءات الأميركية ليست جديدة، ولكن اليوم هناك شعور بأن مشروع أميركا في المنطقة بدءاً من اليمن إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين في مواجهة محور المقاومة وصل إلى طريق مسدود، فأميركا تعتقد أن الطريق الوحيد للخروج من هذه المشكلة هو وضع حركات المقاومة الإسلامية تحت لائحة الإرهاب.

وبين الدبلوماسي الإيراني المخضرم في تحليل أسباب تركيز الكونغرس الأميركي على حركة النجباء في مشروعها لحظر حركات المقاومة أن: هذه الحركة لعبت دوراً مؤثراً في إفشال مؤامرات أميركا الرامية لتعزيز قدرات الإرهابيين التكفيريين كعصابة داعش وتدمير الاستقرار في العراق وإسقاط الدولة السورية.

وأكد رئيس قسم دراسات الدول العربية في مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإيرانية، ان هدف أميركا من تشكيل لائحة التيارات الإرهابية المزعومة هو تغيير القيم السائدة وتبديل مفهوم المقاومة بمفهوم الإرهاب، فهي على سبيل المثال تسعى أن تعرف حركة المقاومة الإسلامية النجباء التي قاومت الاحتلال وأنواع المؤامرات الصهيوأميركية بأنها حركة إرهابية، وأعتقد أن هذا الإجراء هو حركة انفعالية أمام انتصارات محور المقاومة ومن ضمنها حركة النجباء.

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