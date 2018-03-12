بحرية الاحتلال تعتقل صيادْين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

العالم - فلسطین

وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش لوكالة الأناضول: "إنّ البحرية الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الصيادين خلال عملهم قبالة شواطئ شمال غزة، واقتادوهما إلى ميناء أسدود".

وأضاف: "إن قوات من البحرية إسرائيلية، أجبرت الصيادين على التوقف في عرض البحر، قبالة شاطئ منطقة الواحة شمالي مدينة غزة، ثم قامت باعتقالهما".

وسبق أن قالت نقابة الصيادين: إن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل بها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة؛ نتيجة لانخفاض حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها "إسرائيل" على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

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