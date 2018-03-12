احتجاجات بالأردن ضد الغلاء وسط "هتافات غير مسبوقة"

العالم – الأردن

وتوقف المحتجون من اهالي مدينتي السلط والكرك تحديدا عن الهتاف لإسقاط الحكومة وحل البرلمان، بحسب رأي اليوم.

وبين الهتافات التي تلفت الأنظار..”إهتف إهتف ..لا تتذمر..إحنا الشعب الخط الأحمر”.

وبينها ايضا ..” لا تراهن علينا ..إحنا شعبك ملينا”.

ويلجأ المحتجون بكثافة لترديد الهتاف الاول .

احتقان كبير في "السلط" وقوّات الدَّرك في المَوقع

وحذر نشطاء وقادة راي من مدينة السلط الاردنية من تداعيات دخول قوات الدرك إلى المدينة وما يمكنه ان يعكسه من تأزيم بين السلطة وأهالي هذه المدينة التي تقود عمليا حراكات الشارع ضد ارتفاع الاسعار.

ودخلت قوات الدرك للسلط بعد مسيرة إحتجاجية في وسط المدينة تخللها إطلاق هتافات غير مسبوقة ضد النظام وليس الحكومة فقط.

ووصف مراقبون هتافات اهل السلط بانها غير مسبوقة من حيث السقف.

وجمع الحاكم الاداري للمدينة ومعه وزير الداخلية غالب الزعبي وجهاء السلط محذرا من علو سقف الهتافات.

وطالب وزير الداخلية الوجهاء بالتدخل ومنع التصعيد وتجاوز القانون.

ويتحدث المعنيون عن حالة إحتقان في الشارع السلطي بعد ظهور مقدمة قوات الدرك التي توجد في جوار المدنية وفي اكثر من مدخل.

206-114