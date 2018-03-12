هاتف "سامسونج غالاكسي 9" سيكون أغلى من "آيفون X"

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وبحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج"، فإن سعر هاتف "غالاكسي إس 9" سيكون بـ 841 يورو (1033 دولار أمريكي)، بينما سيبلغ سعر النسخة الأكبر منه "غالاكسي إس 9 بلس" 997 يورو (1225 دولار أمريكي).

وبهذه الأسعار، فإن هاتف "غالاكسي إس 9" سيكون أغلى من هاتف "آيفون X"، من إنتاج شركة "أبل" الأمريكية، الذي يبلغ سعره 1000 دولار، وهو الذي يعد أغلى هاتف في تاريخ "آيفون".

ولكن من المحتمل أن تشمل هذه الأسعار التي تم تسريبها، الضرائب، التي من الممكن أن تتراوح بين 19 و20% في أوروبا، وبالتالي فإن الهواتف من المرجح أن تكلف أقل بكثير في الولايات المتحدة بمجرد أن يتم احتساب فرق العملة.

المصدر: سبوتنيك

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