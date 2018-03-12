ما هي أضرار وضع رجل فوق أخرى أثناء الجلوس؟

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في هذا السياق نشر موقع BBC البريطاني دراسة حديثة تكشف تأثير هذه الوضعيّة على صحّة وسلامة الإنسان.

وأوضحت الدراسة أنّ وضع ساقٍ على أخرى أثناء الجلوس، قد يرفع ضغط الدم، ويؤدّي الى بعض التشنّجات في الرجل وتنميل في الأطراف.

وأظهرت دراسة أخرى أنّ الوضعيّة نفسها قد تُسبّب مشاكل على مستوى الرقبة والظهر، اضافةً الى بعض الآثار السلبيّة على العامود الفقري ومنطقة الحوض.

وأشار المركز الطبي لجامعة Rotterdam في دراسته الى أنّ هذه الوضيّة تُساعد على تشغيل وتمديد عضلات الساق كافّة.

المصدر: سبوتنيك

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