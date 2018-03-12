روائح في جسم الانسان تدلّ على الإصابة بأمراض خطيرة! فما هي؟

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في هذا السياق، يكشف تقرير انتشر اخيرا عن الأمراض التي يمكن رصدها عبر رائحة الجسم. فيما يلي جانب منها:

- رائحة الفاكهة الدائمة في الفم تدلّ على الإصابة بمرض السكري. يُذكر أنّه من أعراض هذا المرض: جفاف الفم وآلام في البطن وصعوبة في التنفس.

- رائحة الأقدام الدائمة تبشّر بالإصابة بالفطريات. كما قد يلاحظ الفرد بعض الجروح الجافة باللون الأحمر حول الأصابع، لذلك من الضروري استشارة الطبيب.

- رائحة البراز الكريهة، بعد تناول منتجات الألبان، تدلّ على الإصابة بحساسية الـ"لاكتو".

المصدر: سبوتنيك

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