كأس العالم يحل ضيفاً على عشاق كرة القدم في إثيوبيا

العالم ـ رياضة

وشهد مطار بولي الدولي في أديس آبابا، استقبالا حافلا لكأس العالم، تقدمه ريستو ييرداو وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم "جون الدين باشا"، وعدد من المعنيين بالرياضة في إثيوبيا.

وبحسب جدول الجولة، فإن الكأس سيبقى لمدة يومين بإثيوبيا، وسيتم عرضه على الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي بالقصر الوطني، وسيتاح للآلاف من عشاق كرة القدم مشاهدته في فندق هيلتون وسط العاصمة أديس آبابا، غدا الاحد.

وبدأت جولة الكأس في القارة الإفريقية من العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس الماضي، ووصل اليوم أديس آبابا.

وتشمل رحلة طواف الكأس 91 مدينة في 51 دولة، إلى أن تختتم في العاصمة الروسية موسكو، التي ستشهد انطلاق فعاليات العرس العالمي في يونيو /حزيران المقبل.

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