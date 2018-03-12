"حماس" تشن هجوما على عادل الجبير !

العالم - السعودية

وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إن "استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض على حركة حماس ووصفه إياها "بالمتطرفة" تضليل للرأي العام وتشويه لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة".

وأوضح البيان أن هذه التصريحات لا تعكس "مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".

كما اكد "حماس" ان صريحات الجبير "من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله".

ودعت "إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".

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