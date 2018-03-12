مقتل جنديين في هجوم مسلح على بوابة أمنية جنوبي ليبيا

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وقال المقدم محمد جابر صالح، الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بحوض مرزق، إن الغرفة الأمنية فقدت صباح اليوم جنديين، كما أصيب آخرون (دون تحديد عددهم)، نتيجة هجوم إرهابي تعرضت له بوابة أمنية بمداخل بلدة أم الأرنب.

وأضاف صالح للأناضول "أن المهاجمين فتحوا النار على العناصر الأمنية المتواجدة بالبوابة، وبعدها قامت الغرفة الأمنية بملاحقة المهاجمين، وتم القبض على اثنين منهم، ولا يزال أحدهم هاربا".

وأشار صالح أن المهاجمين من جنسيات أجنبية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والأربعاء الماضي، قتل 3 جنود تابعين لقوات خليفة حفتر (قائد القوات المدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد)، جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف بوابة أمنية في بلدة "ودان" التابعة لمدينة الجفرة وسط البلاد، وفق مسؤول محلي.

وقال عضو المجلس البلدي بالجفرة فؤاد المهدي رشيد، إن 3 جنود تابعين لقوات حفتر لقوا حتفهم وأصيب آخر، إثر استهداف بوابة "تي تي" الأمنية، على بعد 30 كم بطريق ودان ـ أبو قرين.

وأضاف رشيد أن التفجير جرى ـ وفق المعلومات الأولية ـ بواسطة سيارة مفخخة.



وفي 23 أغسطس / آب الماضي، قتل 12 عسكريا تابعين لقوات حفتر، في هجوم استهدف "بوابة الفقهاء" غرب بلدة هون في مدينة الجفرة وسط ليبيا.

وتبنى الهجوم في حينه تنظيم داعش الإرهابي، عبر تسجيل مصور.

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