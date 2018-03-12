إجتماع عربي أوروبي في بروكسل لبحث قضية القدس

العالم - مصر

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أنّ الإجتماع سيضم وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية ونظراءهم من دول في الإتحاد الأوروبي (لم تحددها)، على أن يُعقد بمقر مفوضية الإتحاد بالعاصمة البلجيكية.

واللجنة الوزارية السداسية تتكون من وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وتشكلت اللجنة عقب الإجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في ديسمبر/كانون الأول 2017 لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 إعتبار المدينة المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي الغاصب.

وأمس الجمعة كشف مسؤولان في إدارة ترامب أنّ عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة ستجري منتصف مايو/أيار المقبل بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام كيان الإحتلال الإسرائيلي.

وعقبها بساعات، أعربت الخارجية الأمريكية عن "حماستها" تجاه نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين لقيام الكيان الإسرائيلي المحتل ونكبة الشعب الفلسطيني المظلوم.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو/أيار من كل عام ذكرى النكبة التي وقعت أحداثها في عام 1948 وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم فيما تحتفل إسرائيل بما تسميه "عيد الإستقلال الـ 70" هذا العام.

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