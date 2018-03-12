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“الرحلة 710”, أول مسلسل يناقش الأمراض النفسية ويثير الجدل لهذا السبب

“الرحلة 710”, أول مسلسل يناقش الأمراض النفسية ويثير الجدل لهذا السبب
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تشهد دراما رمضان المقبل حالة من التنوع في مستوى الأعمال الدرامية من حيث التكنيك والأفكار، ومن أهم الأعمال التي من المتوقع أن تثير موجة كبيرة من الجدل مسلسل “الرحلة 710” والذي يكشف تعدد وتنوع الأمراض النفسية التي تهدد وتصيب الإنسان بسبب تعرضه لحادث في بداية حياته أو تعرضه لمواقف صعبة.

العالم - منوعات

وكشف مصدر عن توقعاته بشأن المسلسل، وقال إنه قد يثير موجة من الجدل بسبب اقترابه من بعض المسؤولين في نظام مبارك الرئيس الأسبق لمصر وإظهاره بأنه كان يعاني العديد من الأمراض النفسية والتي أثرت على قرارته السياسية.

وعن تفاصيل العمل، تحدث المخرج حسام علي لـ”إرم نيوز” قائلًا: “تدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص، وشاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710) متجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب الرحلة وهم أبطال المسلسل الأساسيون، ليسوا طبيعيين بل هم في الحقيقة مرضى نفسيين لكن بدرجات متفاوتة، حيث إن كل شخص منهم يخفي مرضه ويكتم سره، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم ضمن حبكة بوليسية تشويقية”.

وتابخ المخرج: “العمل مرهق جدًا ويعتمد على أدوات الممثل وأنا سعيد بفريق العمل لأن الجميع يبذل كل ما في وسعه لإبراز أفضل ما لديه ويشارك في البطولة حنان مطاوع، ومي سليم، ووليد فواز، ومحمود حجازي، وإسلام جمال، ومحمد مهران، وإيهاب فهمي، وأميرة العايدي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، والفنان السوري باسل خياط الذي يجسد شخصية الدكتور أسامة الذي يحمل دكتوراة في الكيمياء ويُصاب بمرض نفسي نتيجة حادث تعرض له في الصغر أثر عليه في مرحلة الشباب، وبالتالي يؤثر على كل من حوله، خاصة أسرته التي تتكون من زوجته ونجله، وهو أحد ركاب الطائرة ويبدو شخصًا طبيعيًا لكنه أخطرهم وأشدهم مرضًا”.

كما تحدثت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور عن دورها في العمل قائلة لـ”إرم نيوز”: “مرعوبة من دور المريضة النفسية وقد ذهبت إلى طبيب نفسي من أجل التعايش مع الشخصية وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور خاصة أنه سوف يعرض في شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة المنافسة بين الأعمال الفنية”.

ارم نيوز

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