بالفيديو...عملية نوعية ضد مركز قيادة القوات الاماراتية في مأرب

العالم - خاص بالعالم

ودخلت طائرات مسيرة على خط المواجهات مع تحالف العدوان السعودي باستهداف مركز قيادة القوات الاماراتية في محافظة مارب شمال شرق اليمن .



واكد مصدر عسكري ان القوات اليمنية استهدفت مبنى القيادة الإماراتية ومنظومة الدفاعات الجوية في مأرب بمجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ما ادى الى تدمير المركز ومنظومة الدفاعات.



هذا الانجاز جاء على وقع اعادة القوات اليمنية السيطرة على مناطق واسعة في محافظة تعز جنوب غرب البلاد من بينها قرية الكريفات وعدد من التباب والحصن في ابعر بمديرية مقبنة بعد هجوم نوعي ضد مواقع المرتزقة مسنودا بغطاء مدفعي مكثف وهذا ما اتاح لها شن عملية نوعية ضد مواقع المرتزقة بجبهة مخدرة بصرواح في مارب ما ادى الى مقتل القيادي صالح دومان وخمسة من مرافقيه بالاضافة الى مقتل واصابة العشرات .



وفي الجوف اسهدفت القوة المدفعية مواقع المرتزقة بجبهات خب والشعف وصبرين والمهاشمة مخلفا خسائر فادحة في الارواح والعتاد من بينها اعطاب الية .



كما طال القصف اليمني تجمعات الجيش السعودي في رقابة نهوقة والجمارك وقبالة منفذ الخضراء في نجران وتجمعات مماثلة في منفذ علب ومعسكر الجربة وفي تبتي الخزان والقناصين بقطاع عسير ما ادى الى تدمير بعضها وسقوط قتلى وجرحى .

وفي جيزان اكد مصدر عسكري إعطاب معدل عيار 50 في تبة الخزان وتم قنص جندي سعودي في تبة الخزان كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في ملحمة والفريضة بعدد من القذائف .

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