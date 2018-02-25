زيمبابوي تدعو الى تطوير العلاقات مع ايران

العالم - إيران

وقدم مساعد رئيس زيمبابوي التعازي للحكومة والشعب الايراني بمناسبة حادث تحطم طائرة الركاب الايرانية معربا عن امله في ارتقاء العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها العلوم والتقنية والصحة والعلاج والزراعة والمناجم.

ووجه موهادي الدعوة للمستثمرين الايرانيين للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة في زيمبابوي .

من جانبه عبر السفير الايراني في هاراري عن ارتياحه للتطورات السياسية السلمية في زيمبابوي واعتقاده بتحقيق مستقبل أفضل لهذا البلد في ظل التعاون مع العالم.

واضاف السفير عرفانيان ان ايران تولي اهمية خاصة في علاقاتها مع زيمبابوي واستخدام علاقاتها السياسية الطيبة لخدمة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

