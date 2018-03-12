تطورات جديدة في أسعار الدولار والذهب بسوريا

شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت، تراجعا أمام الليرة السورية، لتشمل معظم المحافظات.

وسجل “دولار دمشق” في بداية تعاملاته صباح اليوم انخفاضا بمعدل ليرتين عن أسعار إغلاقه الخميس، ليسجل 465 ليرة شراء، 467 ليرة للمبيع، كما تراجع سعر الدولار في مدينة حلب ليرتين أيضا، مسجلا 463 شراء، 465 للمبيع.

وفي الحولة بريف حمص الشمالي، سجل الدولار، 464 ليرة شراء، 466 ليرة مبيع، أما في مدينة الحسكة فسجل الدولار 461 ليرة شراء، 463 للمبيع.

وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو على أسعار الخميس مسجلاً، 574 ليرة شراء، 579 ليرة مبيع.

بدوره بقي الذهب مستقراً في دمشق، اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالي، عند نفس الأسعار التي سجلها الثلاثاء المنصرم.

وبقي غرام الـ 21 ذهب بـ 17300 ليرة شراء، 17400 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 بـ 14815 ليرة شراء، 14915 ليرة مبيع.

وكالات