بالصور.. مئات الإيطاليين يتظاهرون ضد العنصرية والفاشية

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ونقلا عن اليوم السابع، تهدف التظاهرة الأكبر فى روما بدعوة من الرابطة الوطنية لأنصار إيطاليا الى الاحتجاج على العنصرية والفاشية، وينتظر مشاركة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزى الذى يقود الحزب الديموقراطى الحاكم، فى المسيرة الى جانب النقابات الإيطالية الكبيرة.

وفي الثالث من فبراير، أسفر إطلاق نار نسب إلى شاب إيطالى من أنصار اليمين المتطرف عن 6 جرحى جميعهم أفارقة فى ماتشيراتا بوسط إيطاليا، وذلك إثر مقتل شابة مدمنة على المخدرات فى جريمة أوقف فى سياقها عدة نيجيريين، وأثارت هذه الأحداث موجة من الردود السياسية على خلفية الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

هذا وفى أجواء من التوتر وقبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية فى إيطاليا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومحتجين في ميلانو بعدما انطلقت مسيرة ضد الفاشية تضم مئات المتظاهرين.

ونشرت السلطات الإيطالية ثلاثة آلاف شرطى فى العاصمة "روما" لمراقبة مسيرتين وثلاثة اعتصامات ينظمها اليسار واليمين المتطرف وقد تضمّ 20 ألف شخص.

وفى روما، بدأت المسيرة المناهضة للفاشية بهدوء تحت مطر بارد خفيف ورفعت أعلام حمراء وخضراء تابعة للنقابات، وذلك بدعوة من الرابطة الوطنية لأنصار إيطاليا.

وفى مدينة باليرمو فى صقلية، يشارك زعيم حركة "فورزا نووفا" اليمينية المتطرفة روبرتو فيورى فى تظاهرة مساء السبت احتجاجا على الاعتداء على مسؤول محلى فى الحركة، أبرح ضربا الثلاثاء من قبل رجال ملثمين.

وجرح 3 أشخاص مساء الخميس الماضي فى تورينو شمال شرق البلاد فى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للفاشية كانت بحوزتهم قنابل مصنوعة من البراغى والمسامير.

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