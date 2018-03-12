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وفد سعودي في بيروت لتسليم هذه الرسالة إلى الحريري! 

وفد سعودي في بيروت لتسليم هذه الرسالة إلى الحريري! 
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI"، اليوم السبت، 24 فبراير/شباط، زيارة موفد سعودي إلى بيروت، الاثنين المقبل، لعقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.

العالم - لبنان

وقالت المؤسسة اللبنانية، إنها "علمت أن الموفد السعودي نزار العلولا، المكلف بالملف اللبناني من قبل السعودية، سيصل إلى بيروت الاثنين المقبل لعقد لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأضافت أن العلولا، سينقل دعوة رسمية إلى الحريري لزيارة المملكة السعودية.

أما قناة الـ"أم تي في"، فأشارت إلى أن وفداً سعودياً رفيع المستوى يصل إلى لبنان الإثنين المقبل ويلتقي رئيس الجمهوريّة ورئيسي مجلس النواب والحكومة.

وكان الحريري أعلن في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، استقالته من منصبه في خطاب متلفز مفاجئ من الرياض، وقال إن استقالته جاءت بسبب "مؤامرة لاغتياله"، واتهم إيران وحزب الله بنشر الفتنة في العالم العربي.

وتطورت الأزمة إلى أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الحريري "محتجز في السعودية"، فيما دعت السعودية والكويت والإمارات والبحرين مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه.

وكان خصوم الحريري في لبنان، وعلى رأسهم "حزب الله"، اعتبروا أن استقالته "قرار سعودي" أمليت عليه من جانب المملكة.

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