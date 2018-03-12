شهداء واصابات من القوات الشعبية اثر قصف الطائرات التركية بلدة راجو بعفرين

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وأفادت مصادر اعلامية بأن القوات التركية دخلت ناحية جنديرس في محيط عفرين تحت غطاء جوي وبمساندة المدفعية، وباتت على بعد 20 كيلومترا فقط من مركز المدينة.

واستشهد طفل واصيب 7 مدنيين آخرين بينهم طفل جراء قصف الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه بالمدفعية الثقيلة والطائرات مدينة عفرين ومحيطها في ريف حلب الشمالي الغربي، خلال الساعات الماضية، بحسب مواقع كردية.

كما قتل 14 مدنياً وإصابة العشرات جراء الاقتتال الدائر بين "جبهة تحرير سوريا" و"هيئة تحرير الشام" في عدة قرى وبلدات بريف حلب الغربي وأرياف إدلب، خلال الساعات الماضية، بحسب تنسيقيات المسلحين.