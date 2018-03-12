البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

مصدر رسمي يكشف حقيقة استشهاد السيد عبد الملك الحوثي

مصدر رسمي يكشف حقيقة استشهاد السيد عبد الملك الحوثي
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

العالم - اليمن

علقت الدائرة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول استشهاد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في غارة شنها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية على صعدة.

وقال عبد القدوس الشهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لجماعة "أنصار الله"، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 24 فبراير/شباط: "كلما حققنا انتصارات على الأرض تكثر الإشاعات الإعلامية للتغطية على إخفاقات التحالف وقوات هادي على الأرض".

ونفى الشهاري، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول استشهاد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في غارة شنها التحالف على صعدة، مؤكداً على "عدم شن التحالف لغارات خلال الساعات الست الماضية على الإطلاق وأن تلك الدعايات أثبتت فشلها خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم تفلح في تغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه التحالف وقوات هادي رغم الفارق في الإمكانات".

وكانت آخر الإشاعات حول استشهاد السيد الحوثي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تناولتها عدد من وسائل الإعلام أثناء الأحداث الأخيرة في صنعاء، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

106-10

تصنيف :

روابط ذات صلة

السيد الحوثي يتحدث عما يجري في عدن

الحوثي لدول مجلس التعاون “ابراجكم” في مرمى صواريخنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

الأکثر مشاهدة