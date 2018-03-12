مصدر رسمي يكشف حقيقة استشهاد السيد عبد الملك الحوثي

علقت الدائرة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول استشهاد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في غارة شنها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية على صعدة.

وقال عبد القدوس الشهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لجماعة "أنصار الله"، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 24 فبراير/شباط: "كلما حققنا انتصارات على الأرض تكثر الإشاعات الإعلامية للتغطية على إخفاقات التحالف وقوات هادي على الأرض".

ونفى الشهاري، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول استشهاد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في غارة شنها التحالف على صعدة، مؤكداً على "عدم شن التحالف لغارات خلال الساعات الست الماضية على الإطلاق وأن تلك الدعايات أثبتت فشلها خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم تفلح في تغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه التحالف وقوات هادي رغم الفارق في الإمكانات".

وكانت آخر الإشاعات حول استشهاد السيد الحوثي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تناولتها عدد من وسائل الإعلام أثناء الأحداث الأخيرة في صنعاء، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

106-10