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مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية تتوجه الى الهند

مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية تتوجه الى الهند
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية -الهندية، إن اعضاء مجموعة الصداقة سيتوجهون اليوم السبت الى الهند في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

العالم - إيران

واضاف نظر افضلي اليوم السبت في تصريح صحفي، ان زيارة اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الهندية الى نيودلهي ستبدأ اليوم وتستمر 5 ايام. 

واشار الى ان الوفد البرلماني سيلتقي خلال زيارته، رئيس البرلمان ووزير الخارجية وعددا من المسؤولين البرلمانيين في الهند. 

وصرح بان هذه الزيارة تاتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الثقافي والسياسي والاقتصادي بين البلدين وقال سنتابع الاتفاقيات المبرمة خلال زيارة الرئيس الايراني الى الهند.

وزار الرئيس الايراني، الهند من 15 الى 18 فبراير الحالي على رأس وفد سياسي واقتصادي وبدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

وشملت زيارة الرئيس روحاني جانبين؛ الاول ثقافي اذ زار مدينة حيدر آباد واطلع على آثار الايرانيين فيها والتي تعود الى مئات الاعوام والتقى ابناء الجالية الايرانية والقى كلمة في صلاة الجمعة بمسجد 'مكة' في هذه المدينة ، حيث اكد فيها على تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الايراني والهندي.

وفي المرحلة الثانية من زيارته اجرى الرئيس روحاني في نيودلهي محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهنديين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية وشارك ايضا في مراسم تبادل وثائق التعاون الموقعة بين البلدين.
 

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