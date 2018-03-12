العالم . أوروبا

وجاء الفرنسيون في المرتبة الثانية لأسوأ متحدثين باللغة الإنجليزية في أوروبا، حيث جاء الإيطاليون في المرتبة الأولى، حسب رويترز.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب أمس الجمعة 23 فبراير/ شباط إلى أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المهيمنة للتفاهم بين الشعوب.

وقال فيليب:"عليك أن تتحدث بالإنجليزية إذا أردت أن تتصرف وتتعامل في ظل العولمة".

وأضاف أنه لديه قناعة بأن هذه الإجراءات تحدث تغييرات كبرى، وتابع: "ستساعد الفرنسيين على الخروج وغزو العالم".

وتعمل الحكومة الفرنسية على جعل تخطى اختبار اللغة الإنجليزية مثل "إيلتس" إلزاميا على طلاب الثانوية أو الجامعة.

ويتكلف الاختبار نحو 230 يورو، وستدفعها الحكومة الفرنسية.

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