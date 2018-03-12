الصين مستاءة من الإنتربول بسبب موقفها من زعيم للأويغور

العالم . أسيا والباسفيك

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، يعيش أغلب الأويغور في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، حيث قتل المئات خلال السنوات القليلة المنصرمة وخاصة في اضطرابات بين الأويغور الذي يبلغ عددهم عشرة ملايين نسمة والهان الذين يمثلون غالبية سكان الصين.

وتلقي الصين باللوم في أغلب الاضطرابات على الأويغور، وتقول جماعات حقوقية ومنفيون إن الغضب ناجم بشكل أكبر عن فرض الصين قيودا على ديانة وثقافة الأويغور.

وأكدت جماعة "فير ترايلز" الحقوقية ومقرها لندن، أن الانتربول رفع اسم دولكان عيسى رئيس مؤتمر الأويغور العالمي من قائمة المطلوبين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تبدي الصين استياءها من رفع الانتربول دولكان عيسى من قائمة المطلوبين، حيث تصنفه الحكومة الصينية كإرهابي".

وفي تصريح لرويترز، أكد الإنتربول أنه لا يعلق على قضايا محددة باستثناء بعض الظروف خاصة وبموافقة الدول الأعضاء.

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