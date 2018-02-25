باکستان تنفي توقف مشروع انبوب الغاز الايراني

العالم - إيران

وقال فيصل، في تصريح اوردته صحيفة نيشن الباكستانية، انه وفق معلوماته فان مشروع نقل الغاز الايراني الى بلاده مايزال مستمرا وان وزارته تعرف التفاصيل لمن شاء المزيد منها.

واشار الى مشاريع الهند الاستثمارية في ميناء جابهار الايراني، موضحا ان هذا الميناء وغوادر في باكستان يكمل احدهما الآخر.

ويشار الى ان مشروع انبوب نقل الغاز الايراني الى باكستان قد وضع حجر الاساس لانجازه عام 2012 وقد مدت ايران الجزء المرتبط بداخل اراضيها الا ان باكستان لم تنجز الجانب المرتبط بها وقد اعفتها ايران من دفع الغرامة المترتبة على التأخير.

