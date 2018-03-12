"ملخص"... الإمارات في جنوب اليمن والمطالبةُ الشعبيةُ بانسحابها

ما المشروع الذي تنفذه الامارات في جنوب اليمن وعلى ماذا يرتكز ؟

ماذا عن مسلسل الاغتيالات والانفلات الامني في عدن عبر ميليشياتها ؟

هل ما يحصل في الجنوب يعكس تباينا في اجندة الامارات والسعودية ؟

الضیوف:

د. وفيق ابراهيم- باحث في القضايا الاقليمية

أحمد العليي- الامين العام المساعد لحزب جبهة التحرير

علي المصفري- كاتب ومحلل سياسي

محمد النعماني- قيادي في الحراك الجنوبي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالين:

http://www.alalam.ir/news/3388161

http://www.alalam.ir/news/3388166

لمشاهدة الفیدیو علی الفیسبوک عبر الرابط:

https://www.facebook.com/alalamarabic/videos/1877760672260739