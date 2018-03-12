"ملخص"... الإمارات في جنوب اليمن والمطالبةُ الشعبيةُ بانسحابها

ما المشروع الذي تنفذه الامارات في جنوب اليمن وعلى ماذا يرتكز ؟
ماذا عن مسلسل الاغتيالات والانفلات الامني في عدن عبر ميليشياتها ؟
هل ما يحصل في الجنوب يعكس تباينا في اجندة الامارات والسعودية ؟
الضیوف:
د. وفيق ابراهيم- باحث في القضايا الاقليمية
أحمد العليي- الامين العام المساعد لحزب جبهة التحرير
علي المصفري- كاتب ومحلل سياسي
محمد النعماني- قيادي في الحراك الجنوبي
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالين:
http://www.alalam.ir/news/3388161
http://www.alalam.ir/news/3388166
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