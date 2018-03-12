معصوم: العراق ليس طرفا في أي صراع إقليمي

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، اليوم السبت، ان معصوم استقبل في مكتبه وفدا إعلاميا سعوديا بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، والسفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، حيث أفاد بان العراق سيكون جزءا فاعلا في حل مشكلات وقضايا المنطقة، ولن يكون طرفا في أي صراعات إقليمية.

كما شدد معصوم، خلال اللقاء على حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات.

وأوضح معصوم: ان العراق ينظر بأهمية إلى تعزيز العلاقات مع السعودية ودول المنطقة الأخرى انطلاقا من الشعور بضرورة ترسيخ مبادئ التفاهم وحسن التعايش والتفكير ببناء المنطقة وتقدم دولها وشعوبها وذلك على أسس المصالح المشتركة للبلدان والشعوب.

وأشار إلى ان العراق حريص أيضا على أن يكون دائما إلى جانب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء.

وكان الوفد الإعلامي السعودي الذي يضم رؤساء تحرير وعددا من مسؤولي وسائل الإعلام السعودية، قد وصل العاصمة بغداد، مساء أمس الجمعة، بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.

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