مجلس الامن يصوت لصالح اعلان هدنة انسانية في سوريا

بعد يومين بانوراميين من المشاورات الثنائية في مجلس الأمن لتجاوز الخلافات حول نص مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا أقر مجلس الامن قبل قليل بموافقة جميع الاعضاء قرارا بوقف الأعمال القتالية في سوريا دون تلكؤ لمدة 30 يوماً متواصلة على امتداد الأراضي السورية من أجل هدنة صامدة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات فوراً والإجلاء الطبي لحالات المرض والإصابات الحرجة وفقاً للقانون الدولي المرعي، ويطلب من كل الأطراف الدخول في حوار لهذه الغاية”.

وستشمل هذه الهدنة جميع الاراضي السورية بما فيها الغوطة الشرقية ويستثنى من الهدنة جبهة النصرة و داعش.