إستدعاء قوات أممية في جنوب السودان بسبب إنتهاكات جنسية

العالم - أفريقيا

وقالت بعثة حفظ السلام إنها طلبت من الوحدة المؤلفة من 46 عضوًا العودة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا من موقع حماية المدنيين في مدينة "واو" في شمال غربي العاصمة بعد تحقيق في شكوى بأنّ أعضاءًا من الوحدة أقاموا علاقات جنسية مع نساء يقمن في المعسكر.

وأضافت البعثة في بيان أنه تم إطلاع رئيسها "ديفيد شيرر" ومسؤولين آخرين بالبعثة على التحقيقات الأولية وتم إتخاذ قرار بسحب الوحدة من الموقع.

وقالت البعثة: تشير المعلومات الواردة إلى أنّ بعض أفراد وحدة الشرطة تورطوا في ممارسات جنسية (مقابل المال).. هذا إنتهاك واضح لميثاق أخلاق الأمم المتحدة وبعثة حفظ السلام الذي يمنع العلاقات الجنسية مع المستضعفين بمن في ذلك متلقي المساعدات.

وتابعت: أبلغت بعثة حفظ السلام مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالمزاعم والتي أخطرت بدورها الدولة العضو بأنّ الأمر محل تحقيق من قبل المنظمة الدولية.. لا توجد مؤشرات على تفشي هذا السلوك على نحو أكبر داخل البعثة.

وإنفصلت جنوب السودان عن السودان في عام 2011 وإنزلقت البلاد في هوة حرب أهلية في عام 2013 بعد أشهر من إقالة الرئيس سلفا كير لنائبه ريك مشار.

وقُتل عشرات الآلاف وهرب نحو ثلث السكان من منازلهم.

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