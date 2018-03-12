قتيلان وجريح اثر استهدافهما في حقل نفط كركوك العراق

العالم - العراق

وقال المصدر، ان "مسلحين هاجموا نقاط حراسة شرطة النفط في البئر رقم ٤٣ بقرية ادريس خباز - التابع لحقل خبازة النفطي في ناحية الملتقى (٣٥ كم جنوب غربي كركوك)، مما أدى الى مقتل عنصرين من شرطة النفط وإصابة ثالث".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية نقلت الجثث للطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب للعلاج".



وتقع حقول خباز النفطية جنوب غربي كركوك، وتعرضت الابار فيها الى اضرار بعد محاولة تنظيم "داعش" السيطرة عليها قبل ثلاثة سنوات، ولا زالت الحقول النفطية غير عاملة وتنتج بحدود ٢٥ الف برميل يومياً.

السومرية