اعتقال التمساح.. من أخطر أمنيي "داعش" بالرقة

العالم - سوريا

وشغل "التمساح" منصب “أمير الحدود” خلال فترة تشكل وتمدد هذه الجماعة الارهابية في سوريا، مشيرة إلى أنها ألقت القبض عليه في منطقة “الكسرات” في ريف الرقة الجنوبي.

ويعد “التمساح” أحد أهم العناصر الأمنية لدى "داعش"، وهو من مدينة “تل أبيض” ومتهم بجرائم خطف وقتل طالت مدنيين من عموم محافظة الرقة وأريافها، ورميهم في “الهوتة” في ريف الرقة الشمالي.

وكان “التمساح” قبل ذلك أحد عناصر كتيبة “التماسيح” التي تم تشكيلها في الرقة بقيادة المدعو “أبو ياسر العراقي” والتي نفذت عمليات اغتيال لصالح جماعة "داعش" الارهابية.

وعرف عن “التمساح” جرائم رمي مدنيين وناشطين إعلاميين في “الهوتة” الحفرة الشهيرة في ريف الرقة، وضمت آلاف الجثث عبر الفترة التي سيطرت فيها هذه الجماعة الارهابية على المحافظة وأشرف على عشرات عمليات الإعدام.

شام تايمز

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