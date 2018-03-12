مقارنة بين جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو: أيهما أفضل وأنسب للشراء؟

فما هو الفرق بين جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو ؟ وما هي أبرز المزايا الفارقة بين الهاتفين؟ وأيهما يستحق الشراء؟

تصميم جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

يحمل كل من سامسونج جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو تصميما بخلفية من الزجاج مع إطار من المعدن، هذا بالإضافة إلى شاشة بأقل حواف ممكنة مع عدم وجود أي زر على الجهة الأمامية للهاتف، وهو ما يوفر للمستخدم شاشة أكبر مع حجم هاتف أقل، ويحمل كلا الهاتفين مستشعر لبصمات الأصابع على الجهة الخلفية للهاتف، لكن مكان المستشعر في هاتف هواوي أفضل نسبيا مقارنة مع نوت 8 حيث يوجد أسفل الكاميرتين الخلفيتين، فيما يوجد بجوار الكاميرتين الخلفيتين في جالاكسي نوت 8، ويتفوق جالاكسي نوت 8 على هواوي ميت 10 برو بدعم ميزتين إضافيتين لتأمين الهاتف، وهما ميزة التعرف على الوجه وماسح قزحية العين.

ويدعم كل من سامسونج جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو ميزة مقاومة الماء لكن نوت 8 أكثر مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 أي أنه يمكنه البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة في عمق 1.5 متر من الماء، ويتميز جالاكسي نوت 8 أيضا عن هواوي ميت 10 برو بوجود منفذ تقليدي للسماعات بمقاس 3.5 ميلليمتر، حيث لا يحمل ميت 10 برو سوى منفذ USB Type-C وحيد للشحن وتوصيل السماعات، هذا بالإضافة لدعم جالاكسي نوت 8 للقلم الرقمي S Pen وهي الميزة التي تعتبر من أبرز مزايا سلسلة جالاكسي نوت من شركة سامسونج، والتي تساعد على تنفيذ العديد من المهام بسهولة وزيادة الإنتاجية، وفيما يتوفر يتوفر جالاكسي نوت 8 باللون الأسود والرمادي والفضي والذهبي والأزرق، يتوفر Huawei Mate 10 Pro باللون البني الموكا والذهبي الوردي والرمادي والأزرق.

الأفضل: جالاكسي نوت 8

الشاشة في جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

يأتي جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو بشاشة Amoled، لكن Galaxy Note8 يحمل شاشة قياسها 6.3 بوصة بدقة +QHD أو 2960×1440 بكسل بكثافة 521 بكسل لكل بوصة منحنية من الجانبين، ومغطاة بطبقة من Gorilla Glass 5 للحماية من الخدوش والصدمات بنسبة طول إلى عرض 18.5:9، وتشغل 83.2% من حجم الهاتف، وتدعم الشاشة تقنية AOD التي توفر للمستخدم الإطلاع على الوقت والتاريخ والتنبيهات دون الحاجة عندما يكون الهاتف في وضع الإغلاق.

فيما يحمل هواوي ميت 10 برو شاشة أصغر قياسها 6.0 بوصة بدقة 2160×1080 بكسل بكثافة 402 بكسل بوصة مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla (لم تكشف هواوي عن الإصدار) للحماية من الخدوش والصدمات، وتأتي الشاشة بنسبة طول إلى عرض 18:9 وتشغل حوالي 80% من حجم الهاتف.

الأفضل: جالاكسي نوت 8 يحمل شاشة أكبر بدقة أفضل منحنية من الجانبين تدعم ميزة AOD

الأداء في جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

يعمل جالاكسي نوت 8 بمعالج كوالكوم Snapdragon 835 ثماني النواة (أقوى معالجات الشركة لعام 2017) أو معالج سامسونج Exynos 8895 الجديد الذي يوفر أداء أفضل من معالج كوالكوم، هذا مع وجود RAM كبيرة بسعة 6 جيجابايت، وهو ما يوفر أداء سلسا وسرعة كبيرة جدا في فتح التطبيقات والتنقل بينها.

فيما يعمل هواوي ميت 10 برو بمعالج Kirin 970 الذي يعتبر أحدث وأقوى معالجات هواوي والذي تقول الشركة أنه يحمل وحدة خاصة لمعالجة التطبيقات الخاصة بتقنية الذكاء الصناعي، وهو الوحدة التي توفر كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتحسين الأداء وفقا لنمط الاستخدام، وذلك مع وجود ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت

الأفضل: يقدم كلا الهاتفين أداء مميزا

المساحة التخزينية في جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

يتوفر Galaxy Note8 بمساحة تخزينية 64 أو أو 128 جيجابايت أو 256جيجابايت مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 256 جيجابايت، فيما يتوفر هواوي ميت 10 بمساحة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت فقط مع عدم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

الأفضل: جالاكسي نوت 8 لتوفره بخيارات أفضل مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية

الكاميرا في جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

يحمل جالاكسي نوت 8 كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسل، إحداهما بعدسة فتحتها واسعة f/1.7 والأخرى بعدسة f/2.4 لتقريب الصور، وذلك مع دعم وضع البورتريه وميزة التثبيت البصري وميزة التركيز التلقائي وإمكانية التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K ومقاطع فيديو بالحركة البطيئة والتكبير البصري 2X، وذلك مع وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة أيضا f/1.7.

بينما يحمل هواوي ميت 10 برو كاميرتين خلفيتين بفتحة عدسة f/1.6، والتي تعاونت هواوي مع Leica في تصنيعهما، إحداهما بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري والأخرى بدقة 20 ميجابكسل، وذلك مع دعم ميزة التركيز التلقائي وإمكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K وإمكانية التقاط صور “بورتريه”، إلى جانب إمكانية التعرف على الأشياء والمشاهد وتهيئة إعدادات الكاميرا تلقائيا وفقا لذلك اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعي، كما يحمل أيضا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم وضع البورتريه أيضا.

الأفضل: جالاكسي نوت 8 (وفقا للعديد من المراجعات تتفوق كاميرا نوت 8 في الألوان وفي ظل وجود إضاءة ضعيفة)

البطارية في جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

زودت سامسونج هاتفها جالاكسي نوت 8 ببطارية قدرتها 3300 ميللي أمبير/ساعة تدعم ميزة الشحن السريع بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن اللاسلكي، فيما زودت هواوي هاتفها ميت 10 برو ببطارية قدرتها 4000 ميللي أمبير/ساعة تدعم ميزة الشحن السريع لكنها لا تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

الأفضل: هواوي ميت 10 برو

نظام التشغيل

يعمل جالاكسي نوت 8 بنظام التشغيل أندرويد 7.1.1 نوجا مع واجهة سامسونج الخاصة بهواتفها والتي حصلت على تحسينات كبيرة مع إطلاق الشركة هاتفها جالاكسي S8 في شهر مارس من العام الماضي 2017، ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على أندرويد 8.0 اوريو خلال شهر مارس 2018.

فيما يعمل هواوي ميت 10 برو بنظام التشغيل أندرويد 8.0 اوريو مع واجهة EMUI 8.0 الخاصة بشركة هواوي، والتي توفر للمستخدم العديد من المزايا الجديدة.

مزايا إضافية

يدعم Galaxy Note8 إمكانية استخدام الهاتف ككمبيوتر بتوصيله بشاشة كبيرة أو شاشة التلفزيون ولوحة مفاتيح وفأرة عبر إضافة Samsung Dex، والتي قدمتها سامسونج مع الكشف عن جالاكسي S8 وS8 بلس، ما على المستخدم إلا وضع نوت 8 داخل الإضافة ثم توصيلها بلوحة المفاتيح والفأرة والشاشة وسيجد واجهة أندرويد مناسبة للشاشات الكبيرة، بحيث يمكنها العمل على تحرير المستندات أو إجراء اجتماع عبر الفيديو بسهولة، فيما يدعم هواوي ميت 10 برو ميزة شبيهة مدمجة في الهاتف باسم Desktop Mode لا تحتاج إلى أي إضافات للعمل، بحيث يتم توصيل الهاتف مباشرة مع شاشة كبيرة وتوصيله بلوحة مفاتيح لاسلكيا.

لكن جالاكسي نوت 8 يتفوق على هواوي ميت 10 برو بدعم ميزة تأمين الهاتف عبر ماسح قزحية العين وعبر ميزة التعرف على الوجه، بالإضافة إلى مزايا القلم الرقمي المدمج S Pen ومنها إمكانية ترجمة النصوص مباشرة بين 71 لغة مختلفة من خلال الإشارة عن بعد للنصوص، هذا بالإضافة أيضا للتحويل بين العملات، إلى جانب إمكانية إنشاء صور متحركة Gifs ومشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية وإمكانية التقاط وحفظ أجزاء من مقاطع الفيديو ومشاركتها، ويسمح S Pen المرفق مع Galaxy Note 8 للمستخدم أيضا إنشاء نصوص ورسومات متحركة ومشاركتها عبر فيس بوك وتويتر وغيرها من الشبكات الاجتماعية، فضلا عن تسجيل الملاحظات بسهولة حتى إذا كانت الشاشة مغلقة.

سعر جالاكسي نوت 8 وهواوي ميت 10 برو

ويتوفر جالاكسي نوت 8 للشراء بسعر 820 دولار على موقع أمازون للإصدار بمساحة تخزينية 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، مع دعم تشغيل شريحتين “خطين” والتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان.

بينما يتوفر Huawei Mate 10 Pro هواوي ميت 10 برو بسعر 798 دولار للإصدار بمساحة تخزينية 128 جيجابايت وRAM بسعة 6 جيجابايت يدعم تشغيل شريحتين.

الخلاصة: أيهما أفضل؟

جالاكسي نوت 8، حيث بالإضافة لكونه اختيار أشهر مراجعي الهواتف الذكية كهاتف العام 2017، فإنه يتفوق على هواوي ميت 10 برو من ناحية التصميم والشاشة والكاميرا بالإضافة إلى مميزات القلم الرقمي ووجود منفذ تقليدي للسماعات وإمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

منقول من: tech-echo

الصورة: yugatech