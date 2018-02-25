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ایران تتبوأ مرتبة الصدارة بالشرق الاوسط في مجال البایوتکنولوجيا

ایران تتبوأ مرتبة الصدارة بالشرق الاوسط في مجال البایوتکنولوجيا
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

تبوأت ایران مرتبة الصدارة في الشرق الاوسط والـ 13 عالميا في مجال البایوتکنولوجيا خلال عام 2016 وفق ما أعلنه موقع سايماغو الذي يعد من المراجع في تصنيف بلدان العالم بمختلف المجالات.

العالم - ايران

ووفقا للإحصاءات المقدمة من موقع سايماغو على شبكة الإنترنت، فإن إيران مع 841 وثيقة تتبوأ المرتبة الأولى فيما تتبوأ تركيا والسعودية ومصر المراتب الثانية إلى الرابعة في الشرق الأوسط مع 606، 340، و 282 وثيقة على التوالي.

نجمة جراغجي، الخبيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية تحدثت مع موقع "ديجياتو" عن التقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال حيث قالت: "تنتج إيران 29 من العقاقير الطبية في البايوتكنولوجيا عالية التقنية في العالم، كما يتم إنتاج العديد من اللقاحات المحلية في البلاد، وكان التعاون بين الشركات المعرفية اليوم جنبا إلى جنب مع الشركات الناشئة متأخرا قليلا، ولكن النتائج أدت بنا إلى رؤية إيران في المرتبة 13 في العالم حيث تتفوق على هولندا واستراليا وسويسرا و ... "

واعتبرت جراغجي إنتاج عقاقير نانوبايوتكنولوجيا التي اثمرت عن إنتاج أدوية مضادة للسرطان، مثل سينادوكسوزم، إحدى الإنجازات الرئيسية لبلادنا والتي جعلت إيران في الطليعة بين بلدان العالم وتعتقد أنه وفقا للاحصاءات، فإن اميركا تسبق إيران في هذا الصدد، ولكن سرعان ما ستتفوق عليها في مجال إنتاج هذا الدواء لأن الشركات المعرفية دخلت مؤخرا هذا الحقل بصورة جادة وهناك الكثير من الانجازات المقبلة.

واوضحت: "لقد تجاوز إنتاج المعدات الطبية في البلاد مراحلها البدائية، حيث تصنع بعض الشركات أجهزة حساسة ومتطورة للغاية، مما أدى إلى إحراز ايران التقدم في هذا المضمار. ومن الأمثلة على ذلك أجهزة الملاحة الجراحية، التي أصبحت إيران مكتفية ذاتيا في تصميمها وتصنيعها ".

وفي تصنيف موقع سايماغو لعام 2016، تبوأت الصين مرتبة الصدارة في الجدول العالمي، مع 7661 وثيقة، تليها اميركا والهند وكوريا الجنوبية مع 6433، 2714، و 2020 وثيقة على التوالي.

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